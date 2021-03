Non funziona app Poste ID il 25 marzo, errore durante l’avvio (Di giovedì 25 marzo 2021) Questo giovedì 25 marzo non funziona app Poste ID, il servizio di identità digitale utilizzato oramai da un gran numero di italiani per accedere a molti portali della pubblica amministrazione, in particolare anche il sito dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate. Ebbene, proprio in queste ore la funzione è inibita e molte operazioni non possono essere effettuate. Il servizio Downdetector mette in evidenza di segnalazioni di problemi già alle 10 di questa mattina, In che modo non funziona app Poste ID? Al momento dell’accesso all’applicazione per l’identitò digitale, accade che gli utenti visualizzano uno specifico errore di avvio. Il sistema suggerisce di controllare la connessione di rete ma, nonostante la possibilità di navigare in qualsiasi altro sito o altro app, ecco che in ogni ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Questo giovedì 25nonappID, il servizio di identità digitale utilizzato oramai da un gran numero di italiani per accedere a molti portali della pubblica amministrazione, in particolare anche il sito dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate. Ebbene, proprio in queste ore la funzione è inibita e molte operazioni non possono essere effettuate. Il servizio Downdetector mette in evidenza di segnalazioni di problemi già alle 10 di questa mattina, In che modo nonappID? Al momento dell’accesso all’applicazione per l’identitò digitale, accade che gli utenti visualizzano uno specificodi avvio. Il sistema suggerisce di controllare la connessione di rete ma, nonostante la possibilità di navigare in qualsiasi altro sito o altro app, ecco che in ogni ...

Ultime Notizie dalla rete : Non funziona OGGI SIAMO...VICINI VICINI su CARICO A CHIACCHIERE Perché così funziona, questa è la regola aurea. Quando siamo noi ad approfittare di loro, le cose ... Non vi racconto come sono rimasto sulla porta e come ho rimpianto di non avere come coinquilina ...

Tassazione Incentivi esodo: quante tassa si pagano ...a spiegare come funziona. Tale regime si sistanzia nel prendere in considerazione l'aliquota media IRPEF osservata nel biennio precedente. IN un contesto di redditi crescenti questi significa non ...

Contact center Asl 1 non funziona: continuano le segnalazioni Il Capoluogo Bonus Tv 2021, ipotesi di aumento dell‘incentivo per cambiare apparecchio. Come funziona Il ministro dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti, ha suggerito alla Commissione Trasporti di rafforzare l’incentivo per l’adeguamento del parco televisori delle famiglie ...

Morata rivela: "Vicino alla depressione, vado regolarmente da uno psicologo" Il calciatore spagnolo della Juventus si è confessato: 'Quando la testa non funziona, tu sei il tuo peggior nemico'.

