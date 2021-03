Napoli | coppia deteneva armi e droga in casa | un arresto e una denuncia

(Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Durante la mattinata di ieri mercoledì 24 marzo gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo e della sua convivente in vico Guardia. Gli agenti hanno quindi rinvenuto, all’interno di un frigo, una pistola Beretta cal. 9 short con matricola abrasa, 4 cartucce dello stesso calibro, 18 bustine contenenti 19 grammi circa di marijuana, 3 stecche di hashish di 3,20 grammi circa, mentre, in un cassetto della cucina, hanno trovato 2 bilancini di precisione, diverso materiale utilizzato per il confezionamento dellae 55 euro, come riporta cronache della campania. Jairon Sebastian Ortega Ovalle, 25enne dominicano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione di ...

