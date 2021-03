Mourinho esalta Modric | «Non può essere paragonato a nessuno»

(Di giovedì 25 marzo 2021) Joséhato le qualità di Luka, allenato ai tempi del Real Madrid José, allenatore del Tottenham, in una intervista a Sportske Novosti hato le qualità di Luka, centrocampista croato allenato ai tempi del Real Madrid. «Ho insistito tanto perché lo portassero al Real Madrid. Aveva tutto ciò di cui avevamo bisogno: tecnica, visione e lettura del gioco, qualità nel prendere le decisioni, velocità di pensiero, passaggio lungo e corto. Sapeva pressare, era intelligente nel posizionamento e giocava con intensità. Avevamo bisogno di tutto questo. È un lavoratore e un grande professionista, ha una vita tranquilla, si gode la famiglia, lavora sodo e ha fiducia in se stesso. Ma allo stesso tempo è modesto. Lukaha vinto un ...

Antonio Cassano parla in diretta su Twitch di José...Capisco che per chi hacome guida spirituale esista solo quel calcio.. Sacchi, Ancelotti , Guardiola, Klopp e compagnia vi salutano con affetto...'. In pochi si allineano al pensiero di ...José Mourinho ha esaltato le qualità di Luka Modric, allenato ai tempi del Real Madrid José Mourinho, allenatore del Tottenham, in una intervista a Sportske Novosti ha esaltato le qualità di Luka Modr ...Lo Slavia è al secondo quarto di finale in tre anni, nel 2019 uscì contro il Chelsea di Sarri, poi vincitore. Nei sedicesimi aveva eliminato il Leicester, contro pronostico, ...