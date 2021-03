Maradona Jr: “Vogliamo conoscere la verità su nostro padre. Se ci sono dei responsabili dovranno pagare” (Di giovedì 25 marzo 2021) Diego Armando Maradona Jr oggi sarà ufficialmente argentino. Queste le parole del figlio del Pibe de Oro a La Repubblica, che torna sulla tragedia del padre ma anche sull’emozione di diventare argentino: “Cittadinanza argentina? Emozione enorme. Da quando ho memoria, l’ho sempre desiderata. Mi sono sempre sentito al 50% napoletano e al 50% argentino. Si compie un percorso. L’Argentina è stata fondamentale nella mia vita. Voglio andare a salutare papà con mia moglie e i suoi nipoti. Questo ovviamente rende più difficile al momento il nostro desiderio. Prima o poi ci riusciremo. Prenderemo l’aereo e andremo in Argentina. E sarà meraviglioso arrivare ad Ezeiza e non fare la fila destinata agli europei, al controllo passaporti”. Sulle indagini: “Noi cinque fratelli siamo tutti uniti nel voler sapere la ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 marzo 2021) Diego ArmandoJr oggi sarà ufficialmente argentino. Queste le parole del figlio del Pibe de Oro a La Repubblica, che torna sulla tragedia delma anche sull’emozione di diventare argentino: “Cittadinanza argentina? Emozione enorme. Da quando ho memoria, l’ho sempre desiderata. Misempre sentito al 50% napoletano e al 50% argentino. Si compie un percorso. L’Argentina è stata fondamentale nella mia vita. Voglio andare a salutare papà con mia moglie e i suoi nipoti. Questo ovviamente rende più difficile al momento ildesiderio. Prima o poi ci riusciremo. Prenderemo l’aereo e andremo in Argentina. E sarà meraviglioso arrivare ad Ezeiza e non fare la fila destinata agli europei, al controllo passaporti”. Sulle indagini: “Noi cinque fratelli siamo tutti uniti nel voler sapere la ...

