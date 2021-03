Le novità in arrivo su Facebook (Di giovedì 25 marzo 2021) Ormai ci abbiamo fatto il callo: di tanto in tanto, da Menlo Park, arrivano piccoli o sostanziali cambiamenti nell’interfaccia, nelle possibilità di fruizione e condivisione dei contenuti su pagine e profili (pubblici e privati). A breve, infatti, ci saranno grandi novita? Facebook: la prima, secondo le indiscrezioni degli esperti che si sono trovati già di fronte a queste modifiche, riguarda la preview delle foto che vengono postate insieme a un articolo; la seconda, invece, è la possibilità di “appuntare i post sul proprio profilo. LEGGI ANCHE > Facebook ha spiegato perché consente le minacce di morte ai personaggi pubblici A svelare le novita? Facebook in arrivo (alcune già attive, ma non per tutti) è stato Matt Navarra, esperto di digitale, sociale e comunicazione. La prima, come anticipato, è la possibilità di ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 25 marzo 2021) Ormai ci abbiamo fatto il callo: di tanto in tanto, da Menlo Park, arrivano piccoli o sostanziali cambiamenti nell’interfaccia, nelle possibilità di fruizione e condivisione dei contenuti su pagine e profili (pubblici e privati). A breve, infatti, ci saranno grandi novita?: la prima, secondo le indiscrezioni degli esperti che si sono trovati già di fronte a queste modifiche, riguarda la preview delle foto che vengono postate insieme a un articolo; la seconda, invece, è la possibilità di “appuntare i post sul proprio profilo. LEGGI ANCHE >ha spiegato perché consente le minacce di morte ai personaggi pubblici A svelare le novita?in(alcune già attive, ma non per tutti) è stato Matt Navarra, esperto di digitale, sociale e comunicazione. La prima, come anticipato, è la possibilità di ...

