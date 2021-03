(Di giovedì 25 marzo 2021) La morte del giovanissimo Danielha sconvolto tutto il mondo del calcio. Una volta appresa la notizia, sono infatti arrivati numerosi messaggi di vicinanza e condoglianze alla sua famiglia. La squadra più colpita è stata indubbiamente la, i cui venivano difesi dal 19enne dallo scorso gennaio. Per ricordarlo, nella giornata odierna aè statoundi. I calciatori si sono uniti a centrocampo insieme a Simone Inzaghi, Alessandro Matri ed Igli Tare per omaggiare un giovane ragazzo che non c’è più. Non è mancata lain quello che è stato undavvero toccante, interrotto solamente dagliscroscianti. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Lazio, applausi e commozione a Formello: osservato un minuto di silenzio per ricordare #Guerini - stefanocui : @Maurix03 @cirillo_c @mariannaaprile Il lazio merita solo applausi. Lo dico da lombardo, avremmo dovuto copiarvi se… - infoitsport : PRIMAVERA - Lazio, Menichini: 'Applausi al gruppo. Siamo consapevoli, classifica da migliorare' - giuliocardone69 : ...le pagelle di una vittoria moooolto importante, risolta da caterpillar marusic...#sololalazio #cardopagelle… - Solo_La_Lazio : ?? Puntuali, come sempre, le pagelle del Direttore ?? Reina e Radu da applausi ?? Siete d'accordo? -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio applausi

Sportface.it

...pieno di commozione interrotto daglie lo sguardo rivolto verso il cielo. Un ragazzo di 19 anni non c'è più, un'altra aquila vola in alto. Resterà per sempre nella storia della... amministratore delegato Atcl Circuito Multidisciplinare del. Dante come nostro contemporaneo. Manca il calore degli, dello sguardo degli spettatori. Elementi insostituibili. E penso ...FORMELLO - Il centro sportivo della Lazio era tornato ad essere la casa di Daniel Guerini. Il giovane calciatore della Primavera da gennaio aveva fatto ritorno alla base. Adesso non c’è più, il destin ...Tanto dolore, commozione e un profondo vuoto dopo aver appreso della scomparsa di Daniel Guerini, giocatore della Primavera della Lazio che ha perso la vita ... minuto di silenzio culminato con un ...