La lasagna della Messeri è bianca: il segreto per una cremosità unica. (Di giovedì 25 marzo 2021) La lasagna di Luisanna Messeri è bianca, con un cremosissimo ripieno di funghi e salcicce, aromatizzata con la mentuccia, accompagnata da una besciamella morbida e gustosa. È lei il volto femminile della cucina italiana nel mondo ed il segreto per una resa perfetta del suo golosissimo piatto è uno solo! Ma partiamo dall’inizio: potete servirvi delle sfoglie di pasta fresca già pronte o realizzarle con il fai da te, cliccate qui per sapere come! Procuratevi: per la besciamella amido di mais, 50 g latte, 500 ml burro, 50 g sale, q.b. noce moscata, q.b. per le lasagne: formaggio grattugiato, 200 g sfoglie di pasta fresca per lasagne, 300 g salcicce di maiale fresche, 8 patate lesse, 2 funghi porcini secchi, 30 g aglio, 1 spicchio mentuccia, 1 mazzetto sale, q.b. pepe, q.b. olio extravergine ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 25 marzo 2021) Ladi Luisanna, con un cremosissimo ripieno di funghi e salcicce, aromatizzata con la mentuccia, accompagnata da una besciamella morbida e gustosa. È lei il volto femminilecucina italiana nel mondo ed ilper una resa perfetta del suo golosissimo piatto è uno solo! Ma partiamo dall’inizio: potete servirvi delle sfoglie di pasta fresca già pronte o realizzarle con il fai da te, cliccate qui per sapere come! Procuratevi: per la besciamella amido di mais, 50 g latte, 500 ml burro, 50 g sale, q.b. noce moscata, q.b. per le lasagne: formaggio grattugiato, 200 g sfoglie di pasta fresca per lasagne, 300 g salcicce di maiale fresche, 8 patate lesse, 2 funghi porcini secchi, 30 g aglio, 1 spicchio mentuccia, 1 mazzetto sale, q.b. pepe, q.b. olio extravergine ...

