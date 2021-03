In Lombardia non si trascurano gli anziani ma secondo la Fimmg ci sono problemi più grandi (Di giovedì 25 marzo 2021) AGI - "Non è rivolto alla Lombardia il richiamo del premier Mario Draghi, che ha chiesto una campagna vaccinale più veloce ma che non trascuri gli anziani, come invece fanno “certe Regioni“, secondo Paola Pedrini, medico di base e segretaria regionale della Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg). “No direi di no, non sono stati trascurati gli anziani, abbiamo problemi più grandi però, perché tutti i pasticci delle prenotazioni hanno provocato grandi disagi” spiega in una intervista all'AGI. problemi organizzativi “Non sono stati trascurati gli anziani per dare la priorità ad altre categorie, qui c'è stato proprio un problema di tipo organizzativo: il portale delle prenotazioni ha fatto un sacco di errori”. ... Leggi su agi (Di giovedì 25 marzo 2021) AGI - "Non è rivolto allail richiamo del premier Mario Draghi, che ha chiesto una campagna vaccinale più veloce ma che non trascuri gli, come invece fanno “certe Regioni“, secondo Paola Pedrini, medico di base e segretaria regionale della Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg). “No direi di no, nonstati trascurati gli, abbiamopiùperò, perché tutti i pasticci delle prenotazioni hanno provocatodisagi” spiega in una intervista all'AGI.organizzativi “Nonstati trascurati gliper dare la priorità ad altre categorie, qui c'è stato proprio un problema di tipo organizzativo: il portale delle prenotazioni ha fatto un sacco di errori”. ...

Advertising

fattoquotidiano : VACCINI LOMBARDIA / LA TESTIMONIANZA “Bertolaso scelse Aria senza consultarci, non siamo attrezzati” [di Andrea Sp… - pfmajorino : Ma perché chi ha il 100% di invalidità in #Lombardia non è ancora contemplato da alcuni piano? #Fontanavattene - brandobenifei : La campagna vaccinale in #Lombardia è un altro disastro della gestione Fontana-Moratti-Bertolaso. SMS mai partiti,… - Antonio051250 : #Lombardia i Tg sono diventati una pubblicità dei partiti. Non ne posso più. Ma che società siamo diventati...in qu… - rameau987 : @EzioRocchiBalbi Una battuta fuori luogo. Lo schifo della gestione Covid e vaccini in Lombardia è ingiustificabile.… -