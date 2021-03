Immortals Fenyx Rising si espande con Miti del Regno d’Oriente (Di giovedì 25 marzo 2021) Ubisoft annuncia che il secondo DLC di Immortals Fenyx Rising™ – Miti del Regno d’Oriente, è ora disponibile. I giocatori che non sono riusciti a provare Immortals Fenyx Rising posso provare i suoi combattimenti scivolando, arrampicandosi e volando nella demo gratuita su Nintendo Switch™, Xbox Series XS, le console Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, Stadia, e Windows PC. In Immortals Fenyx Rising – Miti del Regno d’Oriente, il nuovo eroe di nome Ku intraprende un viaggio ispirato al mito popolare cinese in cui la divinità Nuwa ripara i pilastri del paradiso. La missione di Ku è di aiutare la dea Nuwa a riparare il cielo ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 25 marzo 2021) Ubisoft annuncia che il secondo DLC di™ –del, è ora disponibile. I giocatori che non sono riusciti a provareposso provare i suoi combattimenti scivolando, arrampicandosi e volando nella demo gratuita su Nintendo Switch™, Xbox Series XS, le console Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, Stadia, e Windows PC. Indel, il nuovo eroe di nome Ku intraprende un viaggio ispirato al mito popolare cinese in cui la divinità Nuwa ripara i pilastri del paradiso. La missione di Ku è di aiutare la dea Nuwa a riparare il cielo ...

