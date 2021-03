Grosjean, “La mano sinistra non è ancora guarita”. Possibile una nuova operazione (Di giovedì 25 marzo 2021) Romain Grosjean parla del recupero dopo il drammatico incidente che lo ha visto per 27 lunghissimi secondi nella sua monoposto in fiamme. Intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera, Romain Grosjean è tornato a parlare del suo terribile incidente. La sua monoposto è stata avvolta dalle fiamme e lui è riuscito a mettersi in salvo, rimediando però ustioni gravi alle mani. Ustioni che lo hanno costretto ad una operazione e che lo costringeranno a stare lontano dalla pista. “Scrivania, tastiera, maniglie del frigo, giochi dei bambini: tutto è pieno di crema. Devo metterla ogni due ore, la mano sinistra non è ancora guarita. Sono passati più di quattro mesi, e mi fa male 23 ore su 24. Però non mi lamento, l’incidente mi ha reso migliore“, racconta ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 marzo 2021) Romainparla del recupero dopo il drammatico incidente che lo ha visto per 27 lunghissimi secondi nella sua monoposto in fiamme. Intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera, Romainè tornato a parlare del suo terribile incidente. La sua monoposto è stata avvolta dalle fiamme e lui è riuscito a mettersi in salvo, rimediando però ustioni gravi alle mani. Ustioni che lo hanno costretto ad unae che lo costringeranno a stare lontano dalla pista. “Scrivania, tastiera, maniglie del frigo, giochi dei bambini: tutto è pieno di crema. Devo metterla ogni due ore, lanon è. Sono passati più di quattro mesi, e mi fa male 23 ore su 24. Però non mi lamento, l’incidente mi ha reso migliore“, racconta ...

Ultime Notizie dalla rete : Grosjean mano C'è vita dopo le fiamme - FormulaPassion.it Il ricordo dell'incidente al Gran Premio del Bahrain 2020 sarà sempre nella mente di Romain Grosjean . Soprattutto perché ci è finito dentro, ma pure perché le immagini sono state talmente ... la mano ...

Alpinestars - Dove nascono le tute e le scarpe dei piloti di Formula 1 ...pista che ha lasciato negli occhi di tutti le immagini dello spaventoso incidente di Grosjean. Si ... I diversi pezzi tagliati (maniche, parte anteriore e posteriore, ecc.) vengono poi assemblati a mano, ...

C’è vita dopo le fiamme La mano destra è a posto, quella sinistra è molto fragile ... Nove volte su dieci da uno schianto del genere non ne esci vivo, e invece sono qui: è fantastico», ha detto Grosjean al Corriere della ...

