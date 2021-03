Gimbe | solo 1 over80 su 5 ha completato il ciclo vaccinale Target Ue impossibile

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 25 marzo 2021)1 su 5 over 80 (il 19,1%) hail, mentre il 27,4% ha ricevutola prima iniezione. A una settimana dalla fine del trimestre oltre un terzo delle dosi previste non risulta consegnato. Dati che per Nino Cartabellotta “certificano l’impossibilità di raggiungere l’obiettivo della Commissione Europea di immunizzare almeno l’80% degli over 80 entro fine marzo”. Anche perché, fa notare il presidente della Fondazione, le Regioni hanno dato priorità a categorie non previste dal piano. La previsione è contenuta nel report settimanale della Fondazione di Bologna, pubblicato come di consueto il giovedì mattina. A proposito delle vaccinazioni, Cartabellotta sottolinea che da ieri, mercoledì 24 marzo, nel database ufficiale delle ...