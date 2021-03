“Get it!”, innovatori e startup a impatto sociale: aperte le candidature alla nuova call for impact (Di giovedì 25 marzo 2021) Sono aperte le candidature alla call for impact 2021 di Get it!, il programma di capacity building e impact investment readiness promosso da Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore in partnership con Cariplo Factory. Il programma offre percorsi di incubazione/accelerazione e mentorship su misura e della durata di 3+3 mesi per incentivare la nascita e lo sviluppo di nuove start-up in grado di rispondere alle crescenti sfide sociali, ambientali o culturali. La call For impact è aperta a team di innovatori e/o start-up con al proprio interno almeno una persona di età inferiore ai 35 anni e che generino un impatto sociale, ambientale o culturale. I partecipanti inoltre accederanno a un Investor Day ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 marzo 2021) Sonolefor2021 di Get it!, il programma di capacity building einvestment readiness promosso da Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore in partnership con Cariplo Factory. Il programma offre percorsi di incubazione/accelerazione e mentorship su misura e della durata di 3+3 mesi per incentivare la nascita e lo sviluppo di nuove start-up in grado di rispondere alle crescenti sfide sociali, ambientali o culturali. LaForè aperta a team die/o start-up con al proprio interno almeno una persona di età inferiore ai 35 anni e che generino un, ambientale o culturale. I partecipanti inoltre accederanno a un Investor Day ...

