First Ascent 2021: quinta edizione dell’evento che premia i migliori studenti di Ingegneria Informatica e Computer Science (Di giovedì 25 marzo 2021) Mancano ancora pochi giorni per candidarsi alla prestigiosa selezione lanciata da Bending Spoons per valorizzare i migliori studenti di Ingegneria Informatica e Computer Science in Italia: First Ascent. Giunto alla sua quinta edizione, First Ascent è l’evento che l’azienda italiana produttrice di app – nominata tra i migliori posti di lavoro in Italia e la migliore per i Millennials secondo il Great Place to Work Institute – indice ogni anno per permettere agli studenti di confrontarsi e provare le loro capacità. In palio un viaggio a Copenhagen durante il quale ci saranno momenti di formazione e confronto sul mondo tech e ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 marzo 2021) Mancano ancora pochi giorni per candidarsi alla prestigiosa selezione lanciata da Bending Spoons per valorizzare idiin Italia:. Giunto alla suaè l’evento che l’azienda italiana produttrice di app – nominata tra iposti di lavoro in Italia e la migliore per i Millennials secondo il Great Place to Work Institute – indice ogni anno per permettere aglidi confrontarsi e provare le loro capacità. In palio un viaggio a Copenhagen durante il quale ci saranno momenti di formazione e confronto sul mondo tech e ...

Advertising

ArreuSab : ??First Ascent 2021: quinta edizione dell’evento che premia i migliori studenti di Ingegneria Informatica e Compute… - ArreuSab : RT @HuffPostItalia: First Ascent 2021: quinta edizione dell’evento che premia i migliori studenti di Ingegneria Informatica e Computer Scie… - HuffPostItalia : First Ascent 2021: quinta edizione dell’evento che premia i migliori studenti di Ingegneria Informatica e Computer… - SonoLaChioda : Fino al 9 aprile per candidarsi a First Ascent 2021: l’evento che premia i migliori studenti di Ingegneria Informat… -