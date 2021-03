Fabrizio Corona, il lungo sfogo in una lettera: «Sono pronto a morire per i miei diritti» (Di giovedì 25 marzo 2021) Fabrizio Corona ora si trova nel carcere di Monza dopo essere stato ricoverato per alcuni giorni nel reparto di Psichiatria dell'Ospedale Niguarda di Milano. In un post su Instagram è apparso un lungo sfogo dell'ex paparazzo dei vip. Il lungo sfogo di Fabrizio Corona: il post Instagram «Mi manca da morire il mare, l'oceano, nuotare a cielo aperto ai confini del mondo senza dare conto e giustificazioni a nessuno», scrive Fabrizio Corona. E ancora: «Mi manca vivere, mi manca la semplicità della vita. Sono dieci anni che vivo così e Sono stanco. Molto stanco». Le sue parole Sono state pubblicate sul suo profilo Instagram in un post. L'ex paparazzo dei ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 25 marzo 2021)ora si trova nel carcere di Monza dopo essere stato ricoverato per alcuni giorni nel reparto di Psichiatria dell'Ospedale Niguarda di Milano. In un post su Instagram è apparso undell'ex paparazzo dei vip. Ildi: il post Instagram «Mi manca dail mare, l'oceano, nuotare a cielo aperto ai confini del mondo senza dare conto e giustificazioni a nessuno», scrive. E ancora: «Mi manca vivere, mi manca la semplicità della vita.dieci anni che vivo così estanco. Molto stanco». Le sue parolestate pubblicate sul suo profilo Instagram in un post. L'ex paparazzo dei ...

