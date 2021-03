F1 | Charles Leclerc | “SF21 più guidabile e bilanciata | ma attendiamo Con Carlos Sainz ho un bel rapporto”

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 marzo 2021) Giorno di conferenza stampa quest’oggi a Sakhir, sede del primo round del Mondiale 2021 di F1. Il GP del Bahrain darà il via a questo campionato e l’obiettivo della Ferrari non può che essere quello di cancellare il 2020 e imparare dai tanti/troppi errori commessi nella stagione passata. Con uno spirito quasi di redenzione, la scuderia di Maranello vivrà quest’annata, augurandosi che il progettosia decisamente più competitivo di quello SF1000. E’ quanto si augura, costretto sempre a rischiare l’anno passato per guadagnare delle posizioni e commettendo degli errori. Un campionato però utile al monegasco per crescere e capire cosa migliorare nella propria guida, soprattutto nella gestione degli pneumatici, aspetto decisamente importante in una F1 così strutturata. “Siamo pronti, nonostante solo tre giorni di test. ...