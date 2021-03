Emergenze Parallele Covid – Indagine sull’impatto psicologico della pandemia (Di giovedì 25 marzo 2021) Pesante e grave è la prolungata sospensione della vita quotidiana nelle famiglie. È quanto emerge da uno studio promosso dall’Irccs Gaslini di Genova guidato dal neurologo Lino Nobili. Nei giorni scorsi la presentazione Raffaele Panico L’attenzione di tutte le Istituzioni deve accogliere la necessità e agevolarla il più possibile: fare ricorso ai servizi di supporto psicologico. Gli Psicologi hanno preso l’impegno di operare come Ordine professionale affinché si concretizzi il prima possibile, convergendo con le altre professioni e con l’efficacia della comunicazione giornalistica, sensibile a seguire le Emergenze in corso col protrarsi dell’emergenza sanitaria. Durante la diretta su Facebook e YouTube organizzata dall’Ente di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi e condotta dal Presidente ENPAP Felice Damiano ... Leggi su italiasera (Di giovedì 25 marzo 2021) Pesante e grave è la prolungata sospensionevita quotidiana nelle famiglie. È quanto emerge da uno studio promosso dall’Irccs Gaslini di Genova guidato dal neurologo Lino Nobili. Nei giorni scorsi la presentazione Raffaele Panico L’attenzione di tutte le Istituzioni deve accogliere la necessità e agevolarla il più possibile: fare ricorso ai servizi di supporto. Gli Psicologi hanno preso l’impegno di operare come Ordine professionale affinché si concretizzi il prima possibile, convergendo con le altre professioni e con l’efficaciacomunicazione giornalistica, sensibile a seguire lein corso col protrarsi dell’emergenza sanitaria. Durante la diretta su Facebook e YouTube organizzata dall’Ente di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi e condotta dal Presidente ENPAP Felice Damiano ...

radioromait : Le Emergenze Parallele Covid – Indagine sull’impatto psicologico della pandemia - italiaserait : Emergenze Parallele Covid – Indagine sull’impatto psicologico della pandemia - italiaserait : Le “Emergenze Parallele Covid”: è fondamentale prorogare le moratorie sui prestiti a imprese e famiglie - radioromait : Le “Emergenze parallele Covid”: bar e ristoranti riaprono per non morire - italiaserait : Emergenze Parallele Covid: bar e ristoranti riaprono per non morire -