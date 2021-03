È morto Fabio Donato Saccu, ex cavaliere di Uomini e Donne (Di giovedì 25 marzo 2021) Si è spento Fabio Donato Saccu, l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Aveva solo 46 anni. Lisa lo saluta con uno scatto Ci lascia Fabio Donato Saccu, l’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne. Il geometra di Ponderano, in provincia di Biella, aveva solo 46 anni. Lottava contro un tumore che non l’ha risparmiato. I telespettatori del programma di Canale5 lo avevano eletto come uno dei più apprezzati del parterre maschile. Proprio al cospetto di Maria De Filippi, Saccu trovò l’amore, lasciando lo studio televisivo in compagnia di Lisa Leporati. Il funerale e la veglia di preghiera Tra oggi e domani, chi vorrà potrà dare l‘ultimo saluto al ... Leggi su zon (Di giovedì 25 marzo 2021) Si è spento, l’exdel Trono Over di. Aveva solo 46 anni. Lisa lo saluta con uno scatto Ci lascia, l’exdel Trono over di. Il geometra di Ponderano, in provincia di Biella, aveva solo 46 anni. Lottava contro un tumore che non l’ha risparmiato. I telespettatori del programma di Canale5 lo avevano eletto come uno dei più apprezzati del parterre maschile. Proprio al cospetto di Maria De Filippi,trovò l’amore, lasciando lo studio televisivo in compagnia di Lisa Leporati. Il funerale e la veglia di preghiera Tra oggi e domani, chi vorrà potrà dare l‘ultimo saluto al ...

