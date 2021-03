È morto a 79 anni il regista francese Bertrand Tavernier (Di giovedì 25 marzo 2021) È morto a 79 anni Bertrand Tavernier, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico francese famoso soprattutto per i suoi film interpretati da Philippe Noiret, tra cui Che la festa cominci, Il giudice e l’assassino e Colpo di spugna. In carriera vinse diversi premi, tra Leggi su ilpost (Di giovedì 25 marzo 2021) Èa 79, sceneggiatore e produttore cinematograficofamoso soprattutto per i suoi film interpretati da Philippe Noiret, tra cui Che la festa cominci, Il giudice e l’assassino e Colpo di spugna. In carriera vinse diversi premi, tra

Ultime Notizie dalla rete : morto anni Morto Bertrand Tavernier: il regista francese aveva 79 anni Il regista, sceneggiatore e produttore francese Bernard Tavernier è morto oggi all'età di 79 anni a Sainte - Maxime nel Var . A dare la notizia sono state la moglie e i figli con un messaggio pubblicato dall'Institut Lumière, di cui Tavernier era presidente. Tra i ...

