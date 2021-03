Dopo le donne capigruppo | per Letta c’è lo ‘scoglio’ Matteo Renzi

(Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – Si vedono o non si vedono? Boh, nessuno al momento lo sa. Eppure Enrico Letta, nuovo segretario Pd, ormai ha incontrato tutti. Si sa pure che presto incontrerà Matteo Salvini e Giorgia Meloni, gli avversari politici, ma sul faccia a faccia con Matteo Renzi che, visto quanto accaduto in passato tra i due, è diventato l’incontro cruciale, ancora nessuna notizia.

Ultime Notizie dalla rete

