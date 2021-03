DICE Awards 2021 hanno una data. Sarà un evento interamente digitale

Leggi su eurogamer

La 24° edizione deiune l'Academy of Interactive Arts & Sciences ha annunciato su Twitter che lo show si svolgerà il prossimo 22 aprile. L'trasmesso ina causa della pandemia di COVID-19, come successo per tutti gli altri eventi dedicati al gaming. Nel corso dei, saranno premiati i migliori videogiochi dello scorso anno. A contendersi i premi dell'edizione di quest'anno ci saranno 57 giochi. The Last of Us Parte 2 è il titolo con il maggior numero di nomination, 11, seguono Ghost of Tsushima con 10 nomination e Hades con 8.