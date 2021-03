Dantedì, Bianchi agli studenti: “Leggete Dante, io ogni volta scopro cose nuove” (Di giovedì 25 marzo 2021) “Credo non ci sia mai così bisogno di poeti come oggi, in piena pandemia. Il poeta è un esploratore, un esploratore dell’anima", lo ha detto il Ministro, Professor Patrizio Bianchi, alla presentazione del progetto “Cantare Dante a scuola”, questa mattina al Ministero dell’Istruzione, per le celebrazioni del Dantedì. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 marzo 2021) “Credo non ci sia mai così bisogno di poeti come oggi, in piena pandemia. Il poeta è un esploratore, un esploratore dell’anima", lo ha detto il Ministro, Professor Patrizio, alla presentazione del progetto “Cantarea scuola”, questa mattina al Ministero dell’Istruzione, per le celebrazioni del. L'articolo .

Condanna a morte di Dante Alighieri, un notaio di Camerino testimone Anche la città di Camerino vuol celebrare il Dantedì ricordando il legame col padre della lingua ...contiene tutte le registrazioni dei bandi comminati a Firenze contro i ghibellini e i guelfi bianchi ...

L'iniziativa. Sparagna: Su Dante i pastori fanno scuola ...del Dantedì, tutte le scuole partecipanti si incontreranno digitalmente sulla piattaforma del ministero dell'Istruzione per condividere le loro esperienze assieme al ministro Patrizio Bianchi, ...

