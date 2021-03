Contro la povertà mestruale arriva l’assorbente sospeso ecobio (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – Si chiama ‘period poverty’, in italiano ‘poverta’ mestruale’, e indica la difficolta’ di accesso delle donne a assorbenti e tamponi per il flusso mestruale, ma anche a luoghi sicuri dove cambiarsi e lavarsi e a informazioni corrette sulla sua gestione. Contro l’aggravarsi del fenomeno, causato dal peggioramento delle condizioni socio-economiche in atto con la pandemia Covid-19, scende in campo La bottega della Luna, il “primo shop italiano dedicato alla vagina (felice)” e “luogo virtuale” di informazione sulle mestruazioni, che, in rete con il collettivo romano Una volta per tutte, lancia la campagna ‘assorbente sospeso’. L’iniziativa, partita l’8 marzo in occasione della Giornata internazionale della donna e attiva dal 15, e’ stata “pensata per creare una rete di solidarieta’ tra donne- si legge sul blog dello ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – Si chiama ‘period poverty’, in italiano ‘poverta’’, e indica la difficolta’ di accesso delle donne a assorbenti e tamponi per il flusso, ma anche a luoghi sicuri dove cambiarsi e lavarsi e a informazioni corrette sulla sua gestione.l’aggravarsi del fenomeno, causato dal peggioramento delle condizioni socio-economiche in atto con la pandemia Covid-19, scende in campo La bottega della Luna, il “primo shop italiano dedicato alla vagina (felice)” e “luogo virtuale” di informazione sulle mestruazioni, che, in rete con il collettivo romano Una volta per tutte, lancia la campagna ‘assorbente’. L’iniziativa, partita l’8 marzo in occasione della Giornata internazionale della donna e attiva dal 15, e’ stata “pensata per creare una rete di solidarieta’ tra donne- si legge sul blog dello ...

