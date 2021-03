Cina: H&M sparisce dalle piattaforme di e-commerce (Di giovedì 25 marzo 2021) “Il gruppo H&M è profondamente preoccupato per i resoconti delle organizzazioni della società civile e dei media riguardo le accuse di lavoro forzato e di discriminazione delle minoranze nel Xinjiang. Ciò significa che il cotone per la nostra produzione non verrà più acquistato da questa zona”. E’ bastato un comunicato risalente allo scorso anno del gigante svedese dell’abbigliamento, per riaccende la mina sulla regione autonoma del nord-ovest del Paese. Ripostato da un utente su Wibo – il Twitter cinese – si tratterebbe di un boicottaggio aizzato a colpi di click contro l’azienda dei vestiti che, mesi fa, aveva preso posizione sulle accuse di lavoro forzato e di discriminazione nei confronti della minoranza musulmana uigura della regione dello Xinjiang. La Cina, che è il 4° Paese più grande di riferimento di H&M con 520 negozi – secondi solo agli Usa per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) “Il gruppo H&M è profondamente preoccupato per i resoconti delle organizzazioni della società civile e dei media riguardo le accuse di lavoro forzato e di discriminazione delle minoranze nel Xinjiang. Ciò significa che il cotone per la nostra produzione non verrà più acquistato da questa zona”. E’ bastato un comunicato risalente allo scorso anno del gigante svedese dell’abbigliamento, per riaccende la mina sulla regione autonoma del nord-ovest del Paese. Ripostato da un utente su Wibo – il Twitter cinese – si tratterebbe di un boicottaggio aizzato a colpi di click contro l’azienda dei vestiti che, mesi fa, aveva preso posizione sulle accuse di lavoro forzato e di discriminazione nei confronti della minoranza musulmana uigura della regione dello Xinjiang. La, che è il 4° Paese più grande di riferimento di H&M con 520 negozi – secondi solo agli Usa per ...

