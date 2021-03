Chi è Giusy Buscemi: Età, Marito e figli, Instagram, Un Passo Dal Cielo (Di giovedì 25 marzo 2021) Giusy Buscemi, all’anagrafe Giuseppina, è un attrice, ex modella ed ex Miss Italia 2012. Conosciuta soprattutto per essere stata la protagonista delle prime stagioni de Il paradiso delle signore, e per aver interpretato Manuela Nappi in Un Passo dal Cielo, è sposata con il regista Jan Michelini, con la quale ha due figli. Rivedremo la Buscemi in Un Passo dal Cielo – I guardiani, dall’1 aprile su Rai1. Chi è Giusy Buscemi? Nome: Giuseppina Buscemi Nome d’arte: Giusy Buscemi Segno zodiacale: Ariete Età: 27 anni Date di nascita: 13 aprile 1993 Luogo di nascita: Mazara del Vallo (Trapani) Professione: attrice ed ex modella e Miss Italia Altezza: 175 cm Peso: ... Leggi su chiecosa (Di giovedì 25 marzo 2021), all’anagrafe Giuseppina, è un attrice, ex modella ed ex Miss Italia 2012. Conosciuta soprattutto per essere stata la protagonista delle prime stagioni de Il paradiso delle signore, e per aver interpretato Manuela Nappi in Undal, è sposata con il regista Jan Michelini, con la quale ha due. Rivedremo lain Undal– I guardiani, dall’1 aprile su Rai1. Chi è? Nome: GiuseppinaNome d’arte:Segno zodiacale: Ariete Età: 27 anni Date di nascita: 13 aprile 1993 Luogo di nascita: Mazara del Vallo (Trapani) Professione: attrice ed ex modella e Miss Italia Altezza: 175 cm Peso: ...

