C’è stato un grande sciopero su Reddit

(foto: Avishek Das/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Più di 200 subReddit, alcuni dei quali contano milioni di utenti iscritti, hanno impostato il loro stato su "privato" in segno di protesta contro la loro piattaforma ospitante, Reddit. La protesta è nata nel momento in cui la community di Reddit ha scoperto che l'ex politica britannica del Green Party, Aimee Knight, era stata assunta dal portale negli ultimi mesi, e Reddit aveva bannato un moderatore di un subReddit colpevole di aver postato il link a una notizia che la riguardava. In seguito alla presa di posizione della sua community, Reddit ha dichiarato in veste ufficiale di aver sospeso ogni rapporto lavorativo con Knight, dicendo di non aver "adeguatamente verificato il ...

