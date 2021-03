Basket, la prossima Serie A sarà a 18 squadre. Wild card a pagamento per l’ultima classificata e ad invito per la diciottesima (Di giovedì 25 marzo 2021) La Serie A 2021-2022 di Basket sarà con ogni probabilità a 18 squadre. L’ufficialità non è ancora arrivata, ma con ogni probabilità il tema verrà trattato con ampio spazio nella riunione del Consiglio Federale. Umberto Gandini, presidente della LBA, infatti proporrà una rivoluzione della struttura dei campionati, con un ampliamento della massima Serie. A partecipare al prossimo campionato saranno dunque le quindici squadre di quello attuale, le due neopromosse dalla A2 ed una diciottesima, che verrà scelta con un criterio di invito, seguendo un ranking che osserva i seguenti parametri: bacino di utenza, tradizione, organigramma societario, presenza di un aeroporto, capoluogo di regione o provincia, assenza di altre squadre in A della ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) LaA 2021-2022 dicon ogni probabilità a 18. L’ufficialità non è ancora arrivata, ma con ogni probabilità il tema verrà trattato con ampio spazio nella riunione del Consiglio Federale. Umberto Gandini, presidente della LBA, infatti proporrà una rivoluzione della struttura dei campionati, con un ampliamento della massima. A partecipare al prossimo campionato saranno dunque le quindicidi quello attuale, le due neopromosse dalla A2 ed una, che verrà scelta con un criterio di, seguendo un ranking che osserva i seguenti parametri: bacino di utenza, tradizione, organigramma societario, presenza di un aeroporto, capoluogo di regione o provincia, assenza di altrein A della ...

