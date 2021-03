A1, nella notte 26-27 marzo traffico deviato su A24 Roma-Teramo (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori propedeutici alla riqualificazione delle barriere di sicurezza bordo ponte sul viadotto ‘Val Freghizia’, in orario notturno, dalle 22 di venerdi’ 26 alle 6 di sabato 27 marzo, chi proviene da Napoli verra’ obbligatoriamente deviato sulla A24 Roma-Teramo. In alternativa, a chi proviene da Napoli ed e’ diretto verso Firenze, si consigliano i seguenti itinerari: percorrere la D19 Diramazione Roma sud e immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma) seguendo le indicazioni per la A24 Roma-Teramo o per la D18 Diramazione Roma nord, per poi procedere verso Firenze; dopo la deviazione obbligatoria sulla A24, seguire le indicazioni per Roma est, immettersi sul ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 marzo 2021)– Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori propedeutici alla riqualificazione delle barriere di sicurezza bordo ponte sul viadotto ‘Val Freghizia’, in orario notturno, dalle 22 di venerdi’ 26 alle 6 di sabato 27, chi proviene da Napoli verra’ obbligatoriamentesulla A24. In alternativa, a chi proviene da Napoli ed e’ diretto verso Firenze, si consigliano i seguenti itinerari: percorrere la D19 Diramazionesud e immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di) seguendo le indicazioni per la A24o per la D18 Diramazionenord, per poi procedere verso Firenze; dopo la deviazione obbligatoria sulla A24, seguire le indicazioni perest, immettersi sul ...

Ultime Notizie dalla rete : nella notte Ascolti Tv 24 marzo 2021, con Ferilli e Costanzo Canale 5 fa doppietta Su Rete4 Stasera Italia 1.245.000 (4,6%) nella prima parte e 1.059.000 (3,8%) nella seconda. Su ... Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 728.000 (8,5%). Su Rai2 Re Start 496.000 (4,4%). Su Italia1 Full Metal ...

Astrazeneca: "Ad Anagni vaccino messo in fiale, e stoccato in attesa di controlli" AstraZeneca nella notte ha fornito precisazioni sulle 29 milioni di dosi di vaccino stoccati ad Anagni nei magazzini della Catalent, parlando di una serie di "affermazioni imprecise" relative al siero trovato ...

Ladri scatenati nella notte, doppio arresto il Resto del Carlino Astrazeneca: "Ad Anagni vaccino messo in fiale, e stoccato in attesa di controlli" La multinazionale anglo-svedese risponde ai sospetti della Ue. I Nas non hanno trovato irregolarità, e il via vai di camion italiani e olandesi continua. La casa farmaceutica ha rivisto l'efficacia de ...

Paratico, incendio sul tetto al locale del custode del Consorzio Fusia (red.) Nella notte tra martedì 23 e ieri, mercoledì 24 marzo, è divampato un incendio sul tetto di un locale in via Molino a Paratico, sulla sponda bresciana del lago d’Iseo, usato dal custode come se ...

(red.) Nella notte tra martedì 23 e ieri, mercoledì 24 marzo, è divampato un incendio sul tetto di un locale in via Molino a Paratico, sulla sponda bresciana del lago d'Iseo, usato dal custode come se ...