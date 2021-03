A caccia del meteorite caduto. Ecco cosa deve fare chi lo dovesse trovare (Di giovedì 25 marzo 2021) I ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica hanno dato avvio alla ricerca del meteorite caduto nella serata di lunedì 15 marzo a Temennotte, nel comune di Sant’Agapito in provincia di Isernia. La rete video di monitoraggio della Rete Prisma ha permesso di ricostruire la traiettoria e l’esatta zona di caduta. Iniziate le frenetiche ricerche di un sasso spaziale caduto 10 giorni fa in MoliseIl bolide aveva illuminato il cielo, rendendosi visibile per qualche secondo con una scia luminosa da gran parte del Centro-Sud. La roccia, delle dimensioni di un pugno e pesante circa un chilogrammo, è di grande interesse e per questo si farà di tutto per trovarla. Attraverso diverse immagini, è stato possibile ricostruire come il cosiddetto “meteoroide”, con una massa stimata di qualche chilo, ha impattato l’atmosfera alla velocità di ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 25 marzo 2021) I ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica hanno dato avvio alla ricerca delnella serata di lunedì 15 marzo a Temennotte, nel comune di Sant’Agapito in provincia di Isernia. La rete video di monitoraggio della Rete Prisma ha permesso di ricostruire la traiettoria e l’esatta zona di caduta. Iniziate le frenetiche ricerche di un sasso spaziale10 giorni fa in MoliseIl bolide aveva illuminato il cielo, rendendosi visibile per qualche secondo con una scia luminosa da gran parte del Centro-Sud. La roccia, delle dimensioni di un pugno e pesante circa un chilogrammo, è di grande interesse e per questo si farà di tutto per trovarla. Attraverso diverse immagini, è stato possibile ricostruire come il cosiddetto “meteoroide”, con una massa stimata di qualche chilo, ha impattato l’atmosfera alla velocità di ...

