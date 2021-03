Your Honor avrà una seconda stagione? (Di mercoledì 24 marzo 2021) Quando esce Your Honor 2, la seconda stagione della serie tv con Bryan Cranston? Tutto quello che c'è da sapere sul suo futuro. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di mercoledì 24 marzo 2021) Quando esce2, ladella serie tv con Bryan Cranston? Tutto quello che c'è da sapere sul suo futuro. Tvserial.it.

Advertising

AnnaSchiffino : Sono uscite le ultime due puntate di Your Honor e ho già mal di pancia. - Martinscake1 : @Giovanni_N0 @neverblondie Comunque si ti do ragione. Le serie spagnole hanno rotto il cazzo. The Investigation su… - treasngi : buongiorno i love him your honor che si fa adesso - alexanderbyone : @nunlodianessuno Senti nn so se hai sky mi dicono di una serie your honor anzi mini serie vedi tu - kikiejiji : @Giovanni_N0 ho visto la prima puntata di Your Honor e sto per vedere la seconda -