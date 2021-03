USA, dati economici positivi a marzo. Pressione sui prezzi (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Resta sostenuta l’attività manifatturiera degli Stati Uniti a marzo. La stima flash sull’indice PMI elaborato da Markit indica infatti un livello di 59 punti, in lieve aumento dai 58,6 punti di febbraio, ma sotto le attese degli analisti (59,3 punti). L’indicatore si conferma ben al di sopra la soglia chiave dei 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione del settore manifatturiero. Segnali positivi giungono invece dal settore terziario. La stima flash, sul PMI dei servizi, pubblicata da Markit, indica un valore di 60 punti nel mese di marzo, rispetto ai 59,8 di febbraio e ai 60 del consensus. Il PMI composito si attesta così a 59,1 punti dai 59,5 precedenti. “Un’altra impressionante espansione dell’attività commerciale a marzo ha posto fine al trimestre più forte dell’economia dal 2014 – ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Resta sostenuta l’attività manifatturiera degli Stati Uniti a. La stima flash sull’indice PMI elaborato da Markit indica infatti un livello di 59 punti, in lieve aumento dai 58,6 punti di febbraio, ma sotto le attese degli analisti (59,3 punti). L’indicatore si conferma ben al di sopra la soglia chiave dei 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione del settore manifatturiero. Segnaligiungono invece dal settore terziario. La stima flash, sul PMI dei servizi, pubblicata da Markit, indica un valore di 60 punti nel mese di, rispetto ai 59,8 di febbraio e ai 60 del consensus. Il PMI composito si attesta così a 59,1 punti dai 59,5 precedenti. “Un’altra impressionante espansione dell’attività commerciale aha posto fine al trimestre più forte dell’economia dal 2014 – ...

Advertising

RadioAirplay_it : #Glicine di @noemiofficial è tra i singoli di #Sanremo2021 più ascoltati nelle #radio italiane! Il singolo è trasm… - zazoomblog : USA dati economici positivi a marzo. Pressione sui prezzi - #economici #positivi #marzo. - TortoricAurelio : RT @Yi_Benevolence: Su SKY ho visto i dati dei decessi Italia comparati a quelli di altri paesi europei e agli USA. In qualunque paese libe… - Lacasespoglia : RT @beretta_g: @MaurilioVitto @Lacasespoglia Mi mandi i dati precisi (non le indiscrezioni dei soliti noti) sulle vendite di USA, Francia e… - beretta_g : @MaurilioVitto @Lacasespoglia Mi mandi i dati precisi (non le indiscrezioni dei soliti noti) sulle vendite di USA,… -