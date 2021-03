Uomini e Donne, Alessia Cammarota ha perso il terzo figlio: le sue parole (Di mercoledì 24 marzo 2021) Purtroppo ormai non ci sono dubbi: Alessia Cammarota e Aldo Palmeri hanno perso il bambino che aspettavano, il loro terzo figlio, che già sapevano sarebbe stato un maschio. La coppia – una delle più amate nate a Uomini e Donne, che sta insieme dal 2014 e si è sposata l’anno successivo – aveva annunciato la nuova gravidanza nel giorno di San Valentino, con l’aiuto degli altri due figli, Niccolò e Leonardo. Alessia Cammarota e Aldo Palmeri hanno perso il figlio che aspettavano Dopo l’annuncio inatteso della terza gravidanza, il 13 marzo Aldo Palmeri e Alessia Cammarota avevano annunciato che avrebbero avuto un altro maschietto. Ora, invece, la tragica notizia. I due ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 24 marzo 2021) Purtroppo ormai non ci sono dubbi:e Aldo Palmeri hannoil bambino che aspettavano, il loro, che già sapevano sarebbe stato un maschio. La coppia – una delle più amate nate a, che sta insieme dal 2014 e si è sposata l’anno successivo – aveva annunciato la nuova gravidanza nel giorno di San Valentino, con l’aiuto degli altri due figli, Niccolò e Leonardo.e Aldo Palmeri hannoilche aspettavano Dopo l’annuncio inatteso della terza gravidanza, il 13 marzo Aldo Palmeri eavevano annunciato che avrebbero avuto un altro maschietto. Ora, invece, la tragica notizia. I due ...

