Ufo | le nuove ‘prove’ | ecco i documenti Usa

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Ufo, novità in arrivo? John Ratcliffe, ex direttore della National Intelligence, annuncia la diffusione dideclassificati dal governo degli Stati Uniti. “Ci sono molti altri avvistamenti rispetto a quelli che sono stati resi pubblici”, ha detto in un’intervista a Fox News. “Alcuni sono stati declassificati E quando parliamo di avvistamenti, stiamo parlando di oggetti che sono stati avvistati da piloti della Marina o dell’Aeronautica. Oppure, sono stati ripresi in immagini satellitari. Si tratta di manovre che francamente sono complicate da spiegare”, ha detto rispondendo alle domande di Maria Bartiromo, che ha indicato la data del primo giugno per la declassificazione dei documento. Ratcliffe ha fatto riferimento a “movimenti che sono difficili da replicare, non abbiamo la tecnologia per farlo”. L’ex funzionario ha menzionato “velocità che superano il muro ...