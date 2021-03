UdC lo indica | Memoli rinuncia | “Sarno o Cammarota” Polichetti attacca Cirielli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Fibrillazioni elettorali in città. L’ultima sostanziale novità riguarda il passo di lato fatto da Salvatorenello stesso giorno in cui il suo nome era stato ufficialmenteto (con quelli di Aniello Salzano e Leo Borea) dal segretario provinciale UDC, Mariodichiara: “ Per amore di Salerno ho dato la mia candidatura a sindaco con la Lista Insieme per Salerno. Nel corso di questi mesi ho visto come si sono evolute le proposte politiche. In particolare ho apprezzato due candidature importanti di persone da me stimate, quella degli avvocati Antonioe Michele. Di entrambi sono stato docente al Liceo Classico e nutro stima sincera. Per superare le confusioni altrove alimentate faccio un passo indietro, non ...