Terna |  risultati 2020 in crescita Donnarumma | “Superati target per investimenti”

(Teleborsa) – Terna chiude il 2020 con un utile netto di 785,5 milioni di euro in aumento del 3,7% rispetto ai 757,3 milioni del 2019. I ricavi sono pari a 2,5 miliardi (2,3 miliardi nel 2019, +9,5%). L'Ebitda è stato pari a 1,8 miliardi (+5,1%) mentre gli investimenti hanno raggiunto quota 1,3 miliardi ( +6,9%). L'indebitamento finanziario netto si è portato a 9,1 miliardi di euro e si confronta con gli 8,2 miliardi al 31 dicembre 2019. Il CdA ha proposto all'assemblea l'approvazione di un dividendo di 26,95 centesimi di euro per azione, +8% rispetto al 2019. "Siamo orgogliosi di come le persone di Terna si siano adoperate con competenza e passione nel corso di un anno complesso come il 2020 per assicurare in ogni momento la disponibilità di un bene essenziale per la collettività come l'energia

... garantire la sicurezza del loro operato è stata la nostra priorità" - ha sottolineato l' Amministratore Delegato di Terna, Stefano Donnarumma , commentando i risultati del 2020 - . "Tutte le azioni ...

