Stupra e uccide il figlio di 2 anni della compagna, il nonno aveva denunciato gli abusi ma nessuno aveva agito (Di mercoledì 24 marzo 2021) Abusa sessualmente d el figlio della compagna e lo picchia a morte. Ariel Farias, 28 anni avrebbe torturato e ucciso il piccolo Thiago, di appena due anni, figlio della sua compagna Pamela Palacios, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Abusa sessualmente d ele lo picchia a morte. Ariel Farias, 28avrebbe torturato e ucciso il piccolo Thiago, di appena duesuaPamela Palacios, ...

Advertising

leggoit : Stupra e uccide il figlio di 2 anni della compagna, il nonno aveva denunciato gli #abusi ma nessuno aveva agito - Paloma02382855 : @lucrezi89187688 Hai ragione. Corona ha sbagliato ad essere troppo spavaldo. Ma non ha ucciso nessuno. Poi I ' sign… - jamesbibarnes : RT @nargillos: tw // stupro , violenza NON ESISTE NESSUN GRUPPO DI UOMINI VESTITI DA DOTTORI DELLA PESTE BUBBONICA CHE UCCIDE E STUPRA LE… - ternuradelodo : @Massimo15637940 Però io non sono accettata e non vengo perdonata (dalla chiesa) solo perché AMO una persona del mi… - Arianna63153726 : @Emanuel72607325 @_comedincanto C’è gente che uccide ogni giorno o stupra bambini, donne e ragazzi e la convivenza… -