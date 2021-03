“Serve un vaccino universale per i Paesi in via di sviluppo”: l’appello di parlamentari ed europarlamentari all’Ue (Di mercoledì 24 marzo 2021) “La mappa mondiale della somministrazione vaccinale è un manuale di disuguaglianza. La lotta al COVID-19 deve passare dalla lotta contro le disuguaglianze e da un vaccino universale. Saremo fuori da questo incubo solo quando tutti i Paesi ne saranno usciti”. Così Erasmo Palazzotto (LeU) a TPI che rilancia l’appello sottoscritto da decine di parlamentari ed europarlamentari e rivolto alla Commissione Europea per sospendere l’accordo TRIPS. “Serve mettere a disposizione le conoscenze e le tecnologie per un vaccino universale, per tutti e tutte, e soprattutto nei Paesi in via di sviluppo”. Leggi anche: I Paesi ricchi fanno razzia dei vaccini: 67 nazioni povere ora rischiano di restare ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 marzo 2021) “La mappa mondiale della somministrazione vaccinale è un manuale di disuguaglianza. La lotta al COVID-19 deve passare dalla lotta contro le disuguaglianze e da un. Saremo fuori da questo incubo solo quando tutti ine saranno usciti”. Così Erasmo Palazzotto (LeU) a TPI che rilanciasottoscritto da decine died euroe rivolto alla Commissione Europea per sospendere l’accordo TRIPS. “mettere a disposizione le conoscenze e le tecnologie per un, per tutti e tutte, e soprattutto neiin via di”. Leggi anche: Iricchi fanno razzia dei vaccini: 67 nazioni povere ora rischiano di restare ...

