Sanità in mano ai boss a Reggio Calabria. Aveva ragione Morra. Tredici arresti tra medici e manager. Per i pm gestivano l’Asp locale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo nemmeno 48 ore dal discusso blitz di Nicola Morra nell’Asp di Cosenza, sembra proprio che qualcosa nella Sanità calabrese non funzioni a dovere. A dar ragione al presidente della commissione Antimafia è la procura di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giovanni Bombardieri, che ha portato alla luce le infiltrazioni della cosca Piromalli nell’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo, già sciolta per infiltrazioni mafiose due anni fa. Una vicenda per la quale sono state arrestate 13 persone tra cui medici e dirigenti dell’Asp, legate alla potente famiglia calabrese, che attraverso due camici bianchi compiacenti – oggi defunti – sono riusciti addirittura ad alterare le procedure per la nomina dell’attuale direttore del distretto Tirrenico ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo nemmeno 48 ore dal discusso blitz di Nicolaneldi Cosenza, sembra proprio che qualcosa nellacalabrese non funzioni a dovere. A daral presidente della commissione Antimafia è la procura di, guidata dal procuratore Giovanni Bombardieri, che ha portato alla luce le infiltrazioni della cosca Piromalli nell’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo, già sciolta per infiltrazioni mafiose due anni fa. Una vicenda per la quale sono state arrestate 13 persone tra cuie dirigenti del, legate alla potente famiglia calabrese, che attraverso due camici bianchi compiacenti – oggi defunti – sono riusciti addirittura ad alterare le procedure per la nomina dell’attuale direttore del distretto Tirrenico ...

Ultime Notizie dalla rete : Sanità mano Vaccini:Sardegna indietro si attrezza,contatti con Figliuolo Il generale Figliuolo ha annunciato visite in tutte le Regioni per toccare con mano la situazione e ... "La Sardegna - spiega intanto l'assessore della Sanità Mario Nieddu - è perfettamente in linea con ...

Azienda ospedaliera unica, De Luca (M5S): 'Lo smantellamento di Terni è già iniziato" L'assessore regionale alla Sanità Coletto sta di fatto già chiudendo l'Azienda ospedaliera di Terni ... Un parere che al contrario ha lasciato la maggioranza con un pugno di mosche in mano. Chiudere ...

