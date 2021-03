Roma | Tajani e Salvini puntano ancora su Bertolaso | “Cercheremo di convincerlo”

Leggi su dire

(Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA – “Bertolaso resta il miglior candidato possibile a Roma e cercheremo di convincerlo. Mi auguro che si convinca a rimanere candidato del centrodestra perché sarebbe un eccellente sindaco ed è l’unico che ha la certezza di battere i candidati della sinistra e la Raggi“. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa.“Poi ci sarà una riunione del centrodestra e individueremo i migliori candidati per le grandi città per dare un segnale di cambiamento a Roma, Milano, Napoli e Torino quando si voterà a settembre-ottobre- ha aggiunto Tajani- Abbiamo le idee chiare e siamo convinti di dare un contributo non secondario alla vittoria del centrodestra”. SALVINI: BERTOLASO? SPERO CI RIPENSI E SI CANDIDI