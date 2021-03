Regione Lazio: per Comune Roma 27.3 mln fondi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma – “Sono 23,7 milioni di euro i fondi che la Regione Lazio destina alla disabilita’ gravissima per Roma Capitale nell’annualita’ 2021”. A darne notizia e’ l’Assessore alle Politiche sociali, Welfare, Beni Comuni e Asp della Regione Lazio, Alessandra Troncarelli. “Il Comune di Roma Capitale- prosegue l’assessore- ha gia’ in cassa 14,6 milioni di euro, di cui 12,6 milioni di euro provenienti dalla ripartizione del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, 1 milione dal fondo di programmazione e 1 milione dal mancato turnover degli utenti.” “Gia’ a marzo 2020 la Regione Lazio era intervenuta per stare al fianco delle famiglie e garantire la continuita’ assistenziale con lo stanziamento ulteriore di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 marzo 2021)– “Sono 23,7 milioni di euro iche ladestina alla disabilita’ gravissima perCapitale nell’annualita’ 2021”. A darne notizia e’ l’Assessore alle Politiche sociali, Welfare, Beni Comuni e Asp della, Alessandra Troncarelli. “IldiCapitale- prosegue l’assessore- ha gia’ in cassa 14,6 milioni di euro, di cui 12,6 milioni di euro provenienti dalla ripartizione del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, 1 milione dal fondo di programmazione e 1 milione dal mancato turnover degli utenti.” “Gia’ a marzo 2020 laera intervenuta per stare al fianco delle famiglie e garantire la continuita’ assistenziale con lo stanziamento ulteriore di ...

nzingaretti : Per confederazione oncologi, cardiologi ed ematologici Lazio è Regione che ha vaccinato più pazienti onco-ematologi… - petergomezblog : Vaccini, ogni Regione ha il suo piano: nel Lazio e in Campania si corre già con gli over 70, Lombardia e Toscana in… - borghi_claudio : @radicalchips @CarloGuadagni Per esempio si potrebbe mettere quel grafico di fianco ad una regione che aveva 'color… - ptvonline2001 : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #24marzo. #SaluteLazio - SaluteLazio : #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #24marzo. #SaluteLazio -