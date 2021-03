Ragazza massacrata da nordafricano, sindaco e allenatore minimizzano: “Un bulletto”, “un bravo ragazzo” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Treviso, 24 mar – Il 16enne nordafricano che l’altro ieri ha ridotto in fin di vita a coltellate la 26enne Marta Novello? «Un bulletto», «un bravo ragazzo con alle spalle una vita molto difficile», «sicuramente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti». Una storia «inquietante». Tutti minimizzano il gesto del nordafricano Dal sindaco di Mogliano Veneto, teatro dell’atroce tentativo di omicidio, all’allenatore della squadra di calcio del giovane, è tutto un affrettarsi a minimizzare, giustificare, ridurre la portata della tragedia. E’ tutto uno scegliere minuziosamente i termini per smorzare i toni. Intanto Marta lotta da due giorni tra la vita e la morte, con i polmoni squarciati dalla furia dell’adolescente. Le condizioni di Marta rimangono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Treviso, 24 mar – Il 16enneche l’altro ieri ha ridotto in fin di vita a coltellate la 26enne Marta Novello? «Un», «uncon alle spalle una vita molto difficile», «sicuramente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti». Una storia «inquietante». Tuttiil gesto delDaldi Mogliano Veneto, teatro dell’atroce tentativo di omicidio, all’della squadra di calcio del giovane, è tutto un affrettarsi a minimizzare, giustificare, ridurre la portata della tragedia. E’ tutto uno scegliere minuziosamente i termini per smorzare i toni. Intanto Marta lotta da due giorni tra la vita e la morte, con i polmoni squarciati dalla furia dell’adolescente. Le condizioni di Marta rimangono ...

