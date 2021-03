PUYO PUYO TETRIS 2 è disponibile ora su Steam (Di mercoledì 24 marzo 2021) SEGA è entusiasta di annunciare che PUYO PUYO™ TETRIS® 2 è disponibile su Steam, proponendo così la sfida definitiva dei puzzle game a un pubblico ancora più vasto! Con il lancio su Steam, infatti, il gioco è adesso disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS e Nintendo Switch. Un rompicapo dall’azione incessantePUYO PUYO™ TETRIS® 2 offre ai giocatori la possibilità di esprimere le proprie abilità in tantissime modalità diverse, e questa versione include tutti i contenuti arrivati in seguito al lancio su console avvenuto lo scorso dicembre. Ecco alcune tra le funzionalità più interessanti della versione ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 24 marzo 2021) SEGA è entusiasta di annunciare che® 2 èsu, proponendo così la sfida definitiva dei puzzle game a un pubblico ancora più vasto! Con il lancio su, infatti, il gioco è adessosu PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS e Nintendo Switch. Un rompicapo dall’azione incessante® 2 offre ai giocatori la possibilità di esprimere le proprie abilità in tantissime modalità diverse, e questa versione include tutti i contenuti arrivati in seguito al lancio su console avvenuto lo scorso dicembre. Ecco alcune tra le funzionalità più interessanti della versione ...

