Prima il figlio, dopo i genitori e in meno di un mese: il Covid cancella un'intera famiglia a Taranto

Taranto, Covid ha sterminato un'intera famiglia nel giro di un mese: sono morti il figlio di 46 anni, il padre e la madre (Getty Images)

un'intera famiglia di Taranto è stata sterminata dal Covid. A morire sono stati padre, madre e figlio di 46 anni, non in questo ordine però. Infatti il primo a venire a mancare è stato quest'ultimo, poi i genitori. Come riferisce la 'Gazzetta del Mezzogiorno', la tragedia si è consumata all'interno dell'hub Covid del Moscati, dove è cominciata con la morte del più giovane. Qualche giorno dopo è stata la volta del padre. Infine è avvenuto il decesso anche della madre.

