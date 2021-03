"Più flussi di migranti dalla Libia", Lamorgese chiede un intervento dell'Ue (Di mercoledì 24 marzo 2021) AGI - “Registriamo un aumento dei flussi migratori provenienti soprattutto dalla Libia. Ho già preso contatto con il mio omologo libico, Khaled Mazen, e conto quanto prima di incontrarlo. I dati evidenziano l'assoluta urgenza di un intervento concreto dell'Unione europea che preceda gli esiti del complesso negoziato sul patto sull'immigrazione e l'asilo”. In una intervista La Repubblica, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese sottolinea la necessità di “ripartire dallo spirito di Malta che, da settembre del 2019, ha consentito di trasferire in Europa 987 richiedenti asilo, l'89 % degli sbarcati in Italia. L'Italia continua a chiedere in tutte le sedi europee un meccanismo operativo di solidarietà, sostenuto dai Paesi che ... Leggi su agi (Di mercoledì 24 marzo 2021) AGI - “Registriamo un aumento deimigratori provenienti soprattutto. Ho già preso contatto con il mio omologo libico, Khaled Mazen, e conto quanto prima di incontrarlo. I dati evidenziano l'assoluta urgenza di unconcreto'Unione europea che preceda gli esiti del complesso negoziato sul patto sull'immigrazione e l'asilo”. In una intervista La Repubblica, il ministro'Interno Lucianasottolinea la necessità di “ripartire dallo spirito di Malta che, da settembre del 2019, ha consentito di trasferire in Europa 987 rinti asilo, l'89 % degli sbarcati in Italia. L'Italia continua are in tutte le sedi europee un meccanismo operativo di solidarietà, sostenuto dai Paesi che ...

