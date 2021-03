Pd | Marcucci cede | “Chiederò di votare Malpezzi capogruppo”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) “Domaniall’assemblea del gruppo Pd diSimona” ae “spero che sia un voto all’unanimità”. Lo ha annunciato Andreain conferenza stampa al Senato dopo la richiesta di Enrico Letta di eleggere due donne come capigruppo del partito. A Letta “ho già comunicato” la scelta di indicaree “i senatori riformisti che mi avevano chiesto di ricandidarmi, hanno già aderito a questa scelta. Spero lo faccia tutto il gruppo”, ha aggiunto. “Credo sia sbagliato derubricare la questione di genere chiedendo ai due capigruppo di Camera e Senato di farsi da parte -ha rimarcato-. Il metodo non mi piace e la soluzione non la considero una soluzione” ma “penso si debba partire dall’esempio”. “Non ho intenzione di lasciare il ...

