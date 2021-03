Paleontologia | umani e bertucce convivevano a Notarchirico | in Basilicata | 700 000 anni fa

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. - (Adnkronos) - Un gruppo italo-francese di studiosi ha documentato per la prima volta la coesistenza, quasi 700.000fa, di esserie Macaca sylvanus - la specie di primati comunemente nota come bertuccia - nel sito archeo-paleontologico di, nei pressi di Venosa, in. I risultati dello studio - pubblicati sul "Journal of Human Evolution" - offrono nuove informazioni sulle condizioni climatiche e sull'ambiente nel quale vivevano i gruppidurante il Pleistocene Medio in Italia meridionale. "Sappiamo che lesono vissute in Europa durante il Pleistocene per più di un milione diinsieme ad antiche specie umane, per poi scomparire dal continente prima dell'arrivo dell'Homo sapiens", spiega Antonio Curci, ...