Palamara convocato in tutta fretta dal Csm. Richiesta corale di un’audizione pubblica (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Csm convoca in tutta fretta Luca Palamara, l’ex-pm romano ed ex-segretario dell’Anm che, intercettato dalla magistratura di Perugia, competente per i reati compiuti dai magistrati capitolini, ha messo a nudo tutte le contraddizioni della magistratura provocando un terremoto senza precedenti. La convocazione, oggi per domani, di Palamara da parte della 1ª Commissione del Csm – quella che si occupa di – lascia immaginare sviluppi nella vicenda che ha scosso la magistratura italiana in questi mesi. Massimo il riserbo sull’oggetto della convocazione. Non si sa cosa intendano chiedere gli ex-colleghi a Palamara. Che, da quando è emersa la sua vicenda, ha dato la stura a tutta una serie di imbarazzanti rivelazioni, aiutato in questo anche dal libro-intervista scritto a quattro mani con il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Csm convoca inLuca, l’ex-pm romano ed ex-segretario dell’Anm che, intercettato dalla magistratura di Perugia, competente per i reati compiuti dai magistrati capitolini, ha messo a nudo tutte le contraddizioni della magistratura provocando un terremoto senza precedenti. La convocazione, oggi per domani, dida parte della 1ª Commissione del Csm – quella che si occupa di – lascia immaginare sviluppi nella vicenda che ha scosso la magistratura italiana in questi mesi. Massimo il riserbo sull’oggetto della convocazione. Non si sa cosa intendano chiedere gli ex-colleghi a. Che, da quando è emersa la sua vicenda, ha dato la stura auna serie di imbarazzanti rivelazioni, aiutato in questo anche dal libro-intervista scritto a quattro mani con il ...

Ultime Notizie dalla rete : Palamara convocato Il gup di Catania silenzia Palamara. Ecco cosa l'ex pm avrebbe rivelato Di questo, insomma, avrebbe potuto parlare Palamara se convocato all'udienza preliminare. Ma anche dell'attivismo inedito, fino ad allora, del vicepresidente del Csm Giovanni Legnini. Palamara ...

CSM: Mescolini sarà trasferito. Di Matteo: ''Condotta attiva e omissiva'' ... delle chat di Palamara, non ho convocato la riunione anche per questo motivo". E infine "un'altra affermazione che mi ha colpito è questa - non so qual è lo stato del procedimento sul sindaco e ...

Caso procure, i Radicali: «L'audizione a Palamara sia pubblica» Il Dubbio Smontare “il Sistema” che corrompe Csm e giustizia. Se non ora, quando? Se il ministro Cartabia, governo, Parlamento e il Quirinale non sfruttano il biennio di unità nazionale, come lo sconfiggiamo il Covid di uno Stato fuori dai binari del diritto?

Il procuratore "made in Palamara" Il procuratore di Palermo Francesco Lo Voi ha chiesto il rinvio a giudizio di Matteo Salvini per sequestro di persona per aver negato lo sbarco, nell'estate del 2019, a 147 migranti soccorsi al largo ...

Di questo, insomma, avrebbe potuto parlare Palamara se convocato all'udienza preliminare. Ma anche dell'attivismo inedito, fino ad allora, del vicepresidente del Csm Giovanni Legnini.