Olanda | flop de Boer | «Devo sedermi e piangere?»

Frank de, allenatore dell', ha commentato la sconfitta subita contro la Turchia nel match di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar: le sue parole Frank de, allenatore dell', ha commentato la sconfitta subita contro la Turchia nel match di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar. «Abbiamo incassato una brutta sconfitta, ma cosafare?qui e? Nel primo tempo abbiamo tenuto molto la palla ma abbiamo anche commesso tantissimi errori. Questa era solo la prima partita, ne mancano altre nove. Dobbiamo raddrizzare la schiena e fare in modo di non perdere altri punti».