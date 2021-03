Morto in incidente Paolo Scerni, figlio ex presidente Genoa (Di mercoledì 24 marzo 2021) Schianto mortale sull’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce. La vittima dell’incidente è Paolo Scerni, 46 anni, figlio dell’imprenditore dello shipping ed ex presidente del Genoa Gianni Scerni. L’incidente si è verificato all’altezza dell’area di servizio Anzema, nel tratto tra Ovada e Masone in direzione Nord, intorno alle 22 di ieri sera. Dalle prime ricostruzioni l’auto guidata da Scerni si sarebbe scontrata con un tir, in uscita dall’autogrill. Sulla manovra del mezzo sono in corso verifiche per chiarire le circostanze dell’incidente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Schianto mortale sull’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce. La vittima dell’, 46 anni,dell’imprenditore dello shipping ed exdelGianni. L’si è verificato all’altezza dell’area di servizio Anzema, nel tratto tra Ovada e Masone in direzione Nord, intorno alle 22 di ieri sera. Dalle prime ricostruzioni l’auto guidata dasi sarebbe scontrata con un tir, in uscita dall’autogrill. Sulla manovra del mezzo sono in corso verifiche per chiarire le circostanze dell’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

