Morta in ospedale 3 giorni dopo ricovero, disposta autopsia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sarà l’autopsia, disposta dalla Procura di Napoli, a fare luce sul decesso di una donna di 64 anni, M.C., avvenuto lo scorso 14 marzo nell’ospedale Monaldi della città. La donna, secondo quanto rende noto un comunicato dello Studio 3A, che assiste i familiari della 64enne, era stata ricoverata a causa di una “dissecazione aortica” ma tre giorni dopo il suo arrivo nel nosocomio partenopeo è deceduta. Due sanitari che hanno avuto in cura la donna sono stati iscritti nel registro degli indagati, come atto dovuto. La donna, che soffriva da qualche anno di quella patologia, la mattino dello scorso 11 marzo ha cominciato ad avvertire forti dolori all’addome, alla schiena e al torace. In serata, dopo alcuni accertamenti, è stata ricoverata al Monaldi. Lo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sarà l’dalla Procura di Napoli, a fare luce sul decesso di una donna di 64 anni, M.C., avvenuto lo scorso 14 marzo nell’Monaldi della città. La donna, secondo quanto rende noto un comunicato dello Studio 3A, che assiste i familiari della 64enne, era stata ricoverata a causa di una “dissecazione aortica” ma treil suo arrivo nel nosocomio partenopeo è deceduta. Due sanitari che hanno avuto in cura la donna sono stati iscritti nel registro degli indagati, come atto dovuto. La donna, che soffriva da qualche anno di quella patologia, la mattino dello scorso 11 marzo ha cominciato ad avvertire forti dolori all’addome, alla schiena e al torace. In serata,alcuni accertamenti, è stata ricoverata al Monaldi. Lo ...

