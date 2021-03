Mertens: “A Napoli mi trattano come un re. Allenare in futuro? No, troppo stressante” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato in un’intervista ad HLN dal ritiro della Nazionale belga, in cui si è raccontato tra presente e futuro: “Dopo il ritiro vivrò in Belgio, vedo troppo poco i miei nipotini. Ho parlato con Kat del nostro bellissimo appartamento a Napoli, vorrei tenerlo ma credo che sarà difficile. A Napoli comunque sono un re, è vero, ma basta poco per prendere il trono. Per ora sto vivendo una favola. Non ho paura che la mia popolarità finisca dopo il calcio. Non ho paura che la gente si dimentichi di me. L’importante è stare bene ed essere felici”. futuro da allenatore? “Fare l’allenatore? Assolutamente no. E’ troppo stressante. I mister sono sempre stanchi. Per ora voglio continuare a giocare, a volte ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dries, attaccante del, ha parlato in un’intervista ad HLN dal ritiro della Nazionale belga, in cui si è raccontato tra presente e: “Dopo il ritiro vivrò in Belgio, vedopoco i miei nipotini. Ho parlato con Kat del nostro bellissimo appartamento a, vorrei tenerlo ma credo che sarà difficile. Acomunque sono un re, è vero, ma basta poco per prendere il trono. Per ora sto vivendo una favola. Non ho paura che la mia popolarità finisca dopo il calcio. Non ho paura che la gente si dimentichi di me. L’importante è stare bene ed essere felici”.da allenatore? “Fare l’allenatore? Assolutamente no. E’. I mister sono sempre stanchi. Per ora voglio continuare a giocare, a volte ...

